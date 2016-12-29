По меньшей мере 17 украинских политзаключенных удерживают на территории РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Известно о политически мотивированном содержании на территории Российской Федерации не менее 17 украинцев. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МИД.
"Государство-агрессор продолжает игнорировать взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей по обмену заложников и незаконно удерживаемых лиц по принципу "всех на всех". Хотя в Украину вернулось шесть пленников, их количество не уменьшилось, а, наоборот, выросло: сейчас нам известно о политически мотивированном содержании на территории государства-оккупанта не менее 17 украинцев. Еще больше наших соотечественников безосновательно задержаны и арестованы на оккупированном Крымском полуострове. Более ста украинцев в ужасных условиях содержатся российско-террористическими силами в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в заявлении МИД.
В ведомстве также отметили, что Россия продолжает практику систематических необоснованных отказов украинским консулам в предоставлении разрешений на посещение украинских политических заключенных.
"Существуют неопровержимые свидетельства относительно систематического применения в отношении граждан Украины, которые содержатся на территории России и на оккупированных территориях, недозволенных методов дознания, пыток, методов психологического давления", - сообщили в МИД.
Напомним, как сообщал УНН, МИД выразил протест в связи с репрессиями РФ против граждан Украины.