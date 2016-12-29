Щонайменше 17 українських політв'язнів утримують на території РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Наразі відомо про політично вмотивоване утримання на території Російської Федерації щонайменше 17 українців. Про це УНН повідомили у прес-службі МЗС.
“Держава-агресор продовжує ігнорувати взяті на себе зобов’язання в рамках Мінських домовленостей щодо обміну заручників і незаконно утримуваних осіб за принципом „всіх на всіх“. Хоча й в Україну повернулося шестеро бранців, їхня кількість не зменшилася, а, навпаки, зросла: наразі нам відомо про політично вмотивоване утримання на території держави-окупанта щонайменше 17 українців. Ще більше наших співвітчизників безпідставно затримано та заарештовано на окупованому Кримському півострові. Понад сто українців у жахливих умовах утримуються російсько-терористичними силами в окупованих районах Донецької та Луганської областей”, — йдеться в заяві МЗС.
У відомстві також зазначили, що Росія продовжує практику систематичних безпідставних відмов українським консулам у наданні дозволів на відвідання українських політичних в’язнів.
“Існують беззаперечні свідчення щодо систематичного застосування щодо громадян України, які утримуються на території Росії та на окупованих територіях, недозволених методів дізнання, тортур, методів психологічного тиску”, — повідомили в МЗС.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, МЗС висловило протест у зв’язку з репресіями РФ проти громадян України.