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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Жертвами штормов в Калифорнии стали 17 человек

Киев • УНН

 • 510424 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. По меньшей мере 17 человек погибли в результате штормов, охвативших штат Калифорния в США. Проливной дождь во многих районах утих, в Калифорнии начались работы по уборке и ремонту ущерба, пишет УНН со ссылкой на Associated Press.

Жертвами штормов в Калифорнии стали 17 человек

Детали

Губернатор Гэвин Ньюсом во время визита в город Капитола на побережье Санта-Крус 10 января сообщил, что количество жертв, скорее всего, возрастет. Он добавил, что более чем половина из 58 округов Калифорнии были объявлены "зонами бедствия".

Эксперт по катастрофам Национального управления океанических и атмосферных исследований Адам Смит отметил, что последний шторм, который начался в понедельник, 9 января, был одним из серии, начавшейся в конце прошлого месяца, и устранение ущерба может стоить более 1 миллиарда долларов.

В настоящее время власти работают над тем, чтобы вновь открыть основные автомагистрали, которые были закрыты оползнями, затоплены наводнениями и грязью. Более 10 000 американцам, которым было приказано покинуть приморские города на центральном побережье, разрешили вернуться домой. Среди них Монтесито, состоятельная община округа Санта-Барбара, где проживает принц Гарри и другие знаменитости. В то же время тысячи граждан, живущих вблизи ручьев и рек, разлитых дождем, приказали оставаться в эвакуации.

По данным властей, утром во вторник в долине Сан-Хоакин погибли водитель пикапа и мотоциклист. На них упало поврежденное молнией дерево. Кроме этого, по данным вебсайта Poweroutage.us, по состоянию на поздний вечер вторника более 75 000 домов и предприятий по всему штату были обесточены.

Напомним

На штат Калифорния в США обрушился мощный шторм, из-за чего тысячи людей были эвакуированы, главные дороги - закрыты. 

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