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Жертвами штормів у Каліфорнії стали 17 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Щонайменше 17 людей загинули внаслідок штормів, що охопили штат Каліфорнія у США. Проливний дощ у багатьох районах ущух, у Каліфорнії почалися роботи з прибирання та ремонту, пише УНН з посиланням на Associated Press.

Жертвами штормів у Каліфорнії стали 17 людей

Деталі

Губернатор Гевін Ньюсом під час візиту до міста Капітола на узбережжі Санта-Крус 10 січня повідомив, що кількість жертв, швидше за все, зросте. Він додав, що більш ніж половина з 58 округів Каліфорнії були оголошені "зонами лиха".

Експерт із катастроф Національного управління океанічних і атмосферних досліджень Адам Сміт зазначив, що останній шторм, який почався в понеділок, 9 січня, був одним із серії, що почалася наприкінці минулого місяця, і усунення збитків може коштувати понад 1 мільярд доларів.

Наразі влада працює над тим, щоб знову відкрити основні автомагістралі, які були закриті зсувами, затоплені повенями або затоплені брудом. Понад 10 000 американцям, яким було наказано покинути приморські міста на центральному узбережжі, дозволили повернутися додому. Серед них Монтесіто, заможна громада округу Санта-Барбара, де проживає принц Гаррі та інші знаменитості. Водночас тисячі громадянам, які живуть поблизу струмків і річок, що розлилися дощем, наказали залишатися в евакуації.

За даними влади, вранці у вівторок у долині Сан-Хоакін загинули водій пікапа та мотоцикліст. На них впало пошкоджене блискавкою дерево. Крім цього, за даними вебсайту Poweroutage.us, станом на пізній вечір вівторка понад 75 000 будинків і підприємств по всьому штату були знеструмлені.

Нагадаємо

На штат Каліфорнія у США обрушився потужний шторм, через що тисячі людей були евакуйовані, головні дороги - закриті.

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