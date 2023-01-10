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Шторм у Каліфорнії: тисячі людей евакуювали, головні дороги закрили

Київ • УНН

 • 4962156 перегляди

КИЇВ. 10 січня. УНН. На штат Каліфорнія у США обрушився потужний шторм, через що тисячі людей були евакуйовані, головні дороги - закриті. Також повідомляється про одного загиблого та одну дитину, яка зникла безвісти унаслідок стихійного лиха, пише УНН з посиланням на CNN.

Шторм у Каліфорнії: тисячі людей евакуювали, головні дороги закрили

Деталі

Згідно з попередніми звітами про кількість опадів, станом на 9 січня протягом 24 годин випало від 2 до 7 дюймів опадів у низинах і до 10 дюймів у горах. Однак, пише видання, загроза ще не минула, оскільки шторм просувається на південь, переносячи ризик зсувів і повеней на райони Лос-Анджелеса та округу Вентура.

Зазначається, що унаслідок шторму вулиці перетворилися на річки, дерева повалилися, будинки залишилися без електроенергії, річки вийшли з берегів, а головні дороги були закриті, оскільки шторм викликав сильні вітри та сильні зливи. За словами офіційних осіб, у Південній Каліфорнії через повінь були закриті частини шосе Pacific Coast Highway, ключового приморського шосе.

Офіс шерифа округу Сан-Луїс-Обіспо повідомив, що один водій загинув, виїхавши на затоплену дорогу в Авіла-Біч. Також повідомляється про 5-річну дитину, яка зникла після повені біля річки Салінас у Сан-Мігелі в понеділок, 9 січня, вранці. Її пошуки були призупинені вдень, "оскільки погода стала надто суворою, і для служб швидкого реагування вже було небезпечно проводити пошуки", повідомив CNN офіцер громадської інформації офісу шерифа округу Тоні Сіполла.

У центральній Каліфорнії сильні зливи спричинили значні повені, селеві та сміттєві потоки, що спонукало жителів евакуюватися. Зокрема, громада Монтесіто в окрузі Санта-Барбара отримала наказ про евакуацію в понеділок разом з жителями деяких районів Карпінтерії, Саммерленду та міста Санта-Барбара. 

Попередивши, що "найгірше все ще попереду", губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом попросив Білий дім оголосити надзвичайний стан, щоб підтримати зусилля з реагування та відновлення. Президент Джо Байден схвалив звернення 9 січня.

Highway 101 completely covered by the Ventura River in Ventura! #cawx #flooding #atmosphericriver pic.twitter.com/kebqWQQ0Os

— Benjamin Jurkovich (@BenJurkovichWX) January 10, 2023

За прогнозами Національної метеорологічної служби США, у вівторок, 10 січня, у постраждалих від шторму районах центральної та північної Каліфорнії відбудеться "перепочинок" після сильних дощів, проте він триватиме недовго, оскільки "наступний парад сильних вологих тихоокеанських систем призведе до сильніших опадів по всій Каліфорнії". Очікується, що додаткові сильні опади посилять повінь, що триває.

Нагадаємо

У неділю, 9 січня, Каліфорнія знову постраждала від негоди - з грозами, снігом і руйнівними вітрами, які пронеслися північною частиною штату, що передувало ще одній серії штормів, які насуваються.

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