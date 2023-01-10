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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Шторм в Калифорнии: тысячи людей эвакуировали, главные дороги закрыли

Киев • УНН

 • 4962156 просмотра

КИЕВ. 10 января. УНН. На штат Калифорния в США обрушился мощный шторм, из-за чего тысячи людей были эвакуированы, главные дороги - закрыты. Также сообщается об одном погибшем и одном ребенке, который пропал без вести в результате стихийного бедствия, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Шторм в Калифорнии: тысячи людей эвакуировали, главные дороги закрыли

Детали

Согласно предварительным отчетам о количестве осадков, по состоянию на 9 января в течение 24 часов выпало от 2 до 7 дюймов осадков в низинах и до 10 дюймов в горах. Однако, пишет издание, угроза еще не миновала, поскольку шторм продвигается на юг, перенося риск оползней и наводнений на районы Лос-Анджелеса и округа Вентура.

Отмечается, что в результате шторма улицы превратились в реки, деревья повалились, дома остались без электроэнергии, реки вышли из берегов, а главные дороги были закрыты, поскольку шторм вызвал сильные ветры и сильные ливни. По словам официальных лиц, в Южной Калифорнии из-за наводнения были закрыты части шоссе Pacific Coast Highway, ключевого приморского шоссе.

Офис шерифа округа Сан-Луис-Обиспо сообщил, что один водитель погиб, выехав на затопленную дорогу в Авила-Бич. Также сообщается о 5-летнем ребенке, который пропал после наводнения у реки Салинас в Сан-Мигеле в понедельник, 9 января, утром. Его поиски были приостановлены днем, "поскольку погода стала слишком суровой, и для служб быстрого реагирования уже было опасно проводить поиски", сообщил CNN офицер общественной информации офиса шерифа округа Тони Сиполла.

В центральной Калифорнии сильные ливни вызвали значительные наводнения, селевые и мусорные потоки, что заставило жителей эвакуироваться. В частности, община Монтесито в округе Санта-Барбара получила приказ об эвакуации в понедельник вместе с жителями некоторых районов Карпинтерии, Саммерленда и города Санта-Барбара. 

Предупредив, что "худшее еще впереди", губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом попросил Белый дом объявить чрезвычайное положение, чтобы поддержать усилия по реагированию и восстановлению. Президент Джо Байден одобрил обращение 9 января.

Highway 101 completely covered by the Ventura River in Ventura! #cawx #flooding #atmosphericriver pic.twitter.com/kebqWQQ0Os

— Benjamin Jurkovich (@BenJurkovichWX) January 10, 2023

По прогнозам Национальной метеорологической службы США, во вторник, 10 января, в пострадавших от шторма районах центральной и северной Калифорнии произойдет "передышка" после сильных дождей, однако она продлится недолго, поскольку "следующий парад сильных влажных тихоокеанских систем приведет к более сильным осадкам по всей Калифорнии". Ожидается, что дополнительные сильные осадки усилят продолжающееся наводнение.

Напомним

В воскресенье, 9 января, Калифорния снова пострадала от непогоды - с грозами, снегом и разрушительными ветрами, которые пронеслись по северной части штата, что предшествовало еще одной серии надвигающихся штормов.

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