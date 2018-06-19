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Ежесуточно бригады &quot;Киевтеплоэнерго&quot; ликвидируют около 40 аварийных повреждений тепловых сетей

Ежесуточно бригады &quot;Киевтеплоэнерго&quot; ликвидируют около 40 аварийных повреждений тепловых сетей

Киев  •  УНН

 • 4681 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Ежесуточно аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" ликвидируют около 40 аварийных повреждений тепловых сетей, передает УНН со ссылкой на официальный портал Киева .

Более 44% гидравлических испытаний провели специалисты столичного коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в течение подготовки к отопительному сезону. Во время испытаний они успели выявить 1690 аварийных и гидравлических повреждений, из которых 1358 уже устранили. Ежесуточно аварийные службы КП ликвидируют около 40 повреждений.

По словам главного инженера СП "Киевские тепловые сети" Юрия Паливоды, несмотря на отсутствие договора на поставку природного газа, в КП "Киевтеплоэнерго" делают все возможное, чтобы качественно и своевременно подготовить тепловой комплекс города к зиме.

Главный инженер рассказал, что сегодня тепловые сети Киева находятся в неудовлетворительном состоянии. Эксплуатационный срок службы трубопроводов составляет 25 лет, в то время как значительное их количество уже его отработала. Большинство из них требуют капитального ремонта, а другие - полной замены. Только с начала подготовки к отопительному сезону КП "Киевтеплоэнерго" во время устранения аварийных повреждений заменило более 5,67 км труб.

Сейчас коммунальное предприятие получило уже первые поставки труб для ремонтных работ - более 2600 м (37 тонн) диаметром от 57 до 530 мм на сумму 1500000 грн. Кроме того, ожидается поставка и других материалов: арматуры, подшипников, люков, уплотнителей для теплоизоляции и многое другое. Всего к концу года в КП "Киевтеплоэнерго" планируют приобрести 353 тонны труб на 13500000 грн. Дополнительно еще ожидают поставку техники: спецаварийних авто, кранов-манипуляторов, экскаваторов и других. Напомним, что сейчас автопарк КП "Киевтеплоэнерго" насчитывает 211 единиц спецтехники.

Справка.

Гидравлические испытания в Киеве продолжаются из 10 апреля по 30 августа включительно. Сейчас гидравлические испытания тепловых сетей проводят в семи районах столицы. В связи с этим без горячего водоснабжения остается 1946 потребителей: 997 жилых домов, 38 лечебных учреждений, 43 детских сада, 28 школ и 840 ведомств.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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