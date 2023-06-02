Ежедневные атаки рф на мирные города свидетельствуют о ее намерениях продолжать, а не прекращать войну: в МИД отреагировали на заявления Орбана о переговорах

Детали

В МИД отмечают, что украинская сторона четко обозначила свою позицию: мирные переговоры могут быть возможны только после полного вывода российских войск с территории Украины. Прекращение огня без выполнения этого условия приведет к замораживанию статус-кво, предоставит россии возможность перегруппироваться, накопить силы и прибегнуть к новой волне агрессии. Доказано опытом 2014-2022 годов, отметил Николенко.

"Более того, ежедневные российские ракетные атаки и атаки дронами по украинским городам доказывают, что в москве не рассматривают других сценариев, кроме как продолжать войну", - подчеркнул спикер МИД.

Цитата

“В то же время мы приняли во внимание утверждение Виктора Орбана о том, что ему трудно быть единственным премьер-министром в ЕС, который выступает за мир. Чтобы облегчить эту ситуацию, призываем главу венгерского правительства начать наконец действовать. Например, осудить российскую агрессию, требовать от москвы прекратить войну и вернуть российскую армию на российскую территорию, присоединиться к мерам международной изоляции России, не подрывать единство в ЕС”, – заявил Николенко.

Дополнение

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в выступлении на радио заявил, что Киеву надо садиться за стол переговоров с кремлем, ибо лучшего результата на поле боя украинцы якобы не достигнут. И что пока он находится у власти, Венгрия не будет воевать с россией.