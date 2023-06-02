Щоденні атаки рф на мирні міста свідчать про її наміри продовжувати, а не припиняти війну: у МЗС відреагували на заяви Орбана про переговори

Деталі

У МЗС наголошують, що українська сторона чітко окреслила свою позицію: мирні переговори можуть бути можливі лише після повного виведення російських військ із території України. Припинення вогню без виконання цієї умови призведе до заморожування статус-кво, надасть росії можливість перегрупуватися, накопичити сили та вдатися до нової хвилі агресії. Доведено досвідом 2014-2022 років, зазначив Ніколенко.

"Ба більше, щоденні російські ракетні атаки та атаки дронами по українських містах доводять, що в москві не розглядають інших сценаріїв, окрім як продовжувати війну", - наголосив речник МЗС.

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“Водночас ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним прем'єр-міністром в ЄС, який виступає за мир. Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції росії, не підривати єдність в ЄС”, – заявив Ніколенко.

Доповнення

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у виступі на радіо заявив, що Києву треба сідати за стіл переговорів з кремлем, бо кращого результату на полі бою українці нібито не досягнуть. І що поки він перебуває при владі, Угорщина не буде воювати з росією.