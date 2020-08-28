Во избежание остановки производственного процесса: ОПЗ продлевает договор на поставки газа по давальческим схемам на следующие 4 месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Одесский припортовый завод продолжит работу с действующим поставщиком давальческого сырья до конца 2020 года во избежания остановки производства. Риски остановки производства возникли из-за блокировки конкурса по отбору нового поставщика давальческого сырья. Об этом сообщает пресс-служба ОПЗ, передает УНН.
“Определение нового поставщика давальческого сырья оказалось невозможным в связи с блокировкой соответствующего конкурса, проводимого АТ “ОПЗ”. В соответствии с действующими правовыми нормами решение о продлении контракта с нынешним давальцем является безальтернативным для обеспечения стабильной работы завода. Утвержденный Наблюдательным советом АТ “ОПЗ” порядок отбора компании-давальца предполагает, что завод не имеет права проводить отбор нового давальца вне процедуры конкурса.
Отметим, что достижение целей, которые ныне стоят перед АТ “ОПЗ” в виде улучшения финансовых и социальных показателей, модернизации предприятия и подготовки его к прозрачной приватизации лежит в плоскости обеспечения бесперебойного производственного процесса, что является безусловным приоритетом для руководства завода.
Принимая решение о пролонгации договора с действующим поставщиком сырья, АТ “ОПЗ” опирался на три ключевых аспекта - интересы предприятия и государства, юридические ограничения работы завода и социальные обязательства перед трудовым коллективом”, - сказано в сообщении ОПЗ.
По словам, и.о. директора ОПЗ Николая Синицы, решение о продлении контракта с действующим давальцем было единственно правильным.
“Одесский припортовых завод, вспоминая тот крайне трудоемкий и дорогостоящий процесс восстановления производственного процесса летом 2019, попросту не имеет права быть остановленным. В нынешней ситуации мы приняли единственно допустимое для обеспечения продолжения работы завода решение о пролонгации контракта с действующим давальцем”, - заявил Синица.