Щоб уникнути зупинки виробничого процесу: ОПЗ продовжує договір на постачання газу за давальницькими схемами на наступні 4 місяці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Одеський припортовий завод продовжить роботу з чинним постачальником давальницької сировини до кінця 2020 року для запобігання зупинки виробництва. Ризики зупинки виробництва виникли через блокування конкурсу з відбору нового постачальника давальницької сировини. Про це повідомляє прес-служба ОПЗ, передає УНН.
"Визначення нового постачальника давальницької сировини виявилося неможливим у зв'язку з блокуванням відповідного конкурсу, проведеного АТ" ОПЗ ". Відповідно до чинних правових норм рішення про продовження контракту з нинішнім давальцем є безальтернативним для забезпечення стабільної роботи заводу. Затверджений Наглядовою радою АТ "ОПЗ" порядок відбору компанії-давальця передбачає, що завод не має права проводити відбір нового давальця поза процедурою конкурсу.
Відзначимо, що досягнення цілей, які нині стоять перед АТ "ОПЗ" у вигляді поліпшення фінансових і соціальних показників, модернізації підприємства і підготовки його до прозорої приватизації лежить в площині забезпечення безперебійного виробничого процесу, що є безумовним пріоритетом для керівництва заводу.
Приймаючи рішення про пролонгацію договору з чинним постачальником сировини, АТ "ОПЗ" спирався на три ключові аспекти - інтереси підприємства і держави, юридичні обмеження роботи заводу і соціальні зобов'язання перед трудовим колективом ", - сказано в повідомленні ОПЗ.
За словами, в.о. директора ОПЗ Миколи Синиці, рішення про продовження контракту з діючим давальцем було єдино правильним.
"Одеський припортових завод, згадуючи той вкрай трудомісткий і дорогий процес відновлення виробничого процесу влітку 2019, просто не має права бути зупиненим. У нинішній ситуації ми прийняли єдино допустиме для забезпечення продовження роботи заводу рішення про пролонгацію контракту з діючим давальцем ", - заявив Синиця.