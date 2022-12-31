Что разрушено и где: спасатели рассказали о последствиях вражеской атаки на Киев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня, 31 декабря, враг совершил очередную атаку на столицу. В результате ракетного удара один человек погиб, еще 22 получили ранения. Детальнее о последствиях вражеской атаки на столицу - что и где разрушено - рассказали спасатели, передает УНН.
Детали
По данным спасателей, попадание по нескольким адресам в Соломенском, Голосеевском, Днепровском и Печерском районах.
В Соломенском районе по одному адресу, в результате падения обломка ракеты между тремя домами была повреждена газовая труба. 2 человека пострадали. По другому адресу, ракета попала в разрушенный частный дом. Один человек погиб и 5 – пострадало.
В Голосеевском районе, по одному адресу, в результате попадания обломка ракеты в огород частного сектора, частично повреждены вспомогательные здания. По другому адресу, в результате попадания обломков сбитой ракеты на спортивную площадку, выбиты стекла в 5 административных зданиях. Пострадавших нет.
В Печерском районе вследствие попадания ракеты произошло разрушение секции недействующей гостиницы с 1 по 5 этажи. 1 человек пострадал.
В Днепровском районе, по двум адресам обломки ракеты попали в зеленую зону. Жертв и пострадавших нет.
На местах происшествия было задействовано 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 55 человек личного состава.
По данным медицинской службы, в общем, 1 человек погиб, 22 – пострадало. Информация о пострадавших уточняется.
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