Що зруйновано і де: рятувальники розповіли про наслідки ворожої атаки на Київ

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За даними рятувальників, є влучання за кількома адресами у Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Печерському районах.

У Солом’янському районі за однією адресою, внаслідок падіння уламку ракети між трьома будинками було пошкоджено газову трубу. 2 особи постраждало. За іншою адресою, ракета влучила у приватний будинок, який зруйновано. Одна людина загинула та 5 - постраждало.

У Голосіївському районі, за однією адресою, внаслідок попадання уламку ракети у город приватного сектору, частково пошкоджено допоміжні будівлі. За іншою адресою, внаслідок потрапляння уламків збитої ракети на спортивний майданчик, вибито шибки в 5 адміністративних будівлях. Потрепілих немає.

У Печерському районі, внаслідок влучання ракети, сталось руйнування секції недіючого готелю з 1 по 5 поверхи. 1 людина постраждала.

У Дніпровському районі, за двома адресами уламки ракети потрапили у зелену зону. Жертв та постраждалих немає.

На місцях подій було задіяно 10 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 55 чоловік особового складу.

За даними медичної служби, загалом, 1 людина загинула, 22 - постраждало. Інформація щодо потерпілих уточнюється.

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