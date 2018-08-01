Что изменится с 1 августа: зачисление в вузы, тарифы и расчет курса гривны

Вступление в вузы

Уже 1 августа абитуриенты смогут узнать, прошли ли они на бюджетное обучение в выбранном вузе. У тех абитуриентов, которые будут рекомендованы на бюджет, в электронном кабинете напротив одного из заявлений появится статус "Рекомендовано к зачислению (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".

Плата за разменные монеты

Национальный банк Украины с 1 августа вводит плату за выдачу разменных монет номиналом 10 и 50 копеек.

Курс гривны по-новому

С 1 августа Национальный банк будет осуществлять расчет официального курса гривни к доллару США по новой методике и обнародовать его на два часа раньше.

Мобильная связь подорожает для ряда клиентов

С 1 августа Vodafone повысит тарифы для корпоративных абонентов. Так, оператор сообщил, что будут изменены условия обслуживания в архивных тарифных планах. Это касается ряда тарифов "Офис" и "Смарт Офис".

Также с 1 августа будут изменения и у оператора "Киевстар". Так, прекращается возможность подключения новых абонентов и переход существующих на тарифный план "Киевстар Планшет+".

Газ для промышленности

"Нафтогаз" повысил августовские цены на газ для промышленных потребителей на 1,7-1,8%. Так, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 8442 - 9236 грн/тыс. куб. м (без НДС).

Заработает Морская администрация

В Украине начинает свою работу Морская администрация. Она будет заниматься политикой в ​​сферах морского и речного транспорта, торгового мореплавания, судоходства на внутренних водных путях, навигационно-гидрографического обеспечения мореплавания, а также в сфере безопасности на морском и речном транспорте.

Э-кабинет для перевозчиков

В Украине вводят электронный кабинет для автоперевозчиков.

Передача двух ТЭЦ столице

ПАО "Киевэнерго" с 1 августа передает ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и мусоросжигательный завод "Энергия" в управление коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго".

Так, согласно решению Киевсовета, 31 июля заканчивается действие продленного соглашения между компанией "Киевэнерго" и КГГА на управление энергообъектами коммунальной собственности - двумя столичными теплоэлектроцентралями ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а также единственным в Украине мусоросжигательным заводом "Энергия". В "Киевэнерго" заявили, что в полночь 1 августа после фиксации показаний газовых счетчиков предприятий, соответствующие протоколы будут переданы новому управляющему - КП "Киевтеплоэнерго".

Тарифы на тепло и свет для киевлян

С августа устанавливаются новые тарифы для "Киевтеплоэнерго" на отпуск электрической энергии и производство тепловой энергии на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, которые обеспечивают тепло- и электроснабжением большую часть киевлян.

Так, начнут действовать следующие тарифы:



на отпуск электрической энергии - 182,83 коп/кВт ч;



на производство тепла для отопления и снабжения горячей воды населению - 783,09 грн/Гкал.



Старые жетоны и билеты в Киеве не будут менять бесплатно

С 1 августа билеты на общественный транспорт и жетоны на метро в Киеве можно будет обменять только с доплатой. С сентября ранее приобретенные жетоны и билеты обмену не подлежат и средства за них не возвращаются.

Начало отключения аналогового ТВ

С Киева и Кировоградской области с 1 августа будут выключать аналоговое вещание. Сначала это коснется 13 телекомапний общенационального вещания, которые имеют лицензии на цифровое вещание. Телеканалы без цифровых лицензий не будут отключать от аналогового вещания до января 2019 года.

Дополнительные выходные

Украинцы в августе будут отдыхать девять дней. В частности, украинцы получают три законных выходных подряд: с пятницы, 24 августа, до воскресенья, 26 августа. При этом четверг, 23 августа, - сокращенный рабочий день.

Синоптики дали прогноз на август

Средняя месячная температура в августе этого года прогнозируется на уровне 20-25 градусов тепла, что несколько выше средних многолетних значений.