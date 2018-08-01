Що зміниться з 1 серпня: зарахування у виші, тарифи та розрахунок курсу гривні

Вступ у виші

Уже 1 серпня вступники зможуть дізнатися, чи пройшли вони на бюджетне навчання в обраному виші. У тих вступників, які будуть рекомендовані на бюджет, в електронному кабінеті навпроти однієї з заяв з’явиться статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)".

Плата за розмінні монети

Національний банк України з 1 серпня запроваджує плату за видачу розмінних монет номіналом 10 і 50 копійок.

Курс гривні по-новому

З 1 серпня Національний банк здійснюватиме розрахунок офіційного курсу гривні до долара США за новою методикою та оприлюднюватиме його на 2 години раніше.

Мобільний зв'язок подорожчає для низки клієнтів

З 1 серпня Vodafone підвищить тарифи для корпоративних абонентів. Так, оператор повідомив, що будуть змінені умови обслуговування в архівних тарифних планах. Це стосується низки тарифів "Офіс" і "Смарт Офіс".

Також з 1 серпня будуть зміни і в оператора "Київстар". Так, припиняється можливість підключення нових абонентів та перехід існуючих на тарифний план "Київстар Планшет+".

Газ для промисловості

"Нафтогаз" підвищив серпневі ціни на газ для промислових споживачів на 1,7-1,8%. Так, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 8 442 - 9 236 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

Запрацює Морська адміністрація

В Україні розпочинає свою роботу Морська адміністрація. Вона буде займатися політикою у сферах морського і річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

Е-кабінет для перевізників

В Україні запроваджують електронний кабінет для автоперевізників.

Передача двох ТЕЦ столиці

ПАТ "Київенерго" з 1 серпня передає ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювальний завод "Енергія" в управління комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Так, згідно з рішенням Київради, 31 липня закінчується дія продовженого угоди між компанією "Київенерго" та КМДА на управління енергооб'єктами комунальної власності - двома столичними теплоелектроцентралями ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а також єдиним в Україні сміттєспалювальним заводом "Енергія". У "Київенерго" заявили, що опівночі 1 серпня після фіксації показань газових лічильників підприємств, відповідні протоколи будуть передані новому керуючому - КП "Київтеплоенерго".

Тарифи на тепло і світло для киян

З серпня встановлюються нові тарифи для "Київтеплоенерго" на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, яка забезпечує тепло- та електропостачанням велику частину киян.

Так, почнуть діяти такі тарифи:



на відпуск електричної енергії - 182,83 коп/кВт год;



на виробництво тепла для опалення та постачання гарячої води населенню - 783,09 грн/Гкал.



Старі жетони і квитки у Києві не мінятимуть безплатно

З 1 серпня квитки на громадський транспорт та жетони на метро у Києві можна буде обміняти лише з доплатою. З вересня раніше придбані жетони та квитки обміну не підлягають та кошти за них не повертаються.

Початок відключення аналогового ТБ

З Києва та Кіровоградської області з 1 серпня будуть вимикати аналогове мовлення. На початку це торкнеться 13 телекомапній загальнонаціонального мовлення, які мають ліцензії на цифрове мовлення. Телеканали без цифрових ліцензій не відключатимуть від аналогового мовлення до січня 2019 року.

Додаткові вихідні

Українці у серпні відпочиватимуть дев'ять днів. Зокрема, українці отримують три законних вихідних підряд: з п'ятниці, 24 серпня, до неділі, 26 серпня. При цьому четвер, 23 серпня, - скорочений робочий день.

Синоптики дали прогноз на серпень

Середня місячна температура у серпні цього року прогнозується на рівні 20-25 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.