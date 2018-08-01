Що зміниться з 1 серпня: зарахування у виші, тарифи та розрахунок курсу гривні

ukru
Ексклюзив
17:08 • 41580 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 78269 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 83536 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 110160 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 91598 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 114713 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 156385 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 189093 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 288116 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167103 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
84 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 105106 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 98497 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 50055 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 40475 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 53168 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 110160 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 157247 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 288116 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 219078 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 245717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 22723 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 40475 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 50055 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 51464 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 65802 перегляди
Актуальне
Що зміниться з 1 серпня: зарахування у виші, тарифи та розрахунок курсу гривні

Що зміниться з 1 серпня: зарахування у виші, тарифи та розрахунок курсу гривні

Київ • УНН

 • 15284 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. З початком останнього літнього місяця в Україні відбудеться низка змін. Зокрема, зростуть тарифи на деякі послуги для населення, абітурієнти взнають, чи зарахували їх на бюджетну форму навчання, а також подорожчає газ для промисловості. Що зміниться для українців у серпні, повідомляє УНН.

Вступ у виші

Уже 1 серпня вступники зможуть дізнатися, чи пройшли вони на бюджетне навчання в обраному виші. У тих вступників, які будуть рекомендовані на бюджет, в електронному кабінеті навпроти однієї з заяв з’явиться статус "Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти державного (регіонального) бюджету)". 

Плата за розмінні монети

Національний банк України з 1 серпня запроваджує плату за видачу розмінних монет номіналом 10 і 50 копійок.

Курс гривні по-новому

З 1 серпня Національний банк здійснюватиме розрахунок офіційного курсу гривні до долара США за новою методикою та оприлюднюватиме його на 2 години раніше.

Мобільний зв'язок подорожчає для низки клієнтів

З 1 серпня Vodafone підвищить тарифи для корпоративних абонентів. Так, оператор повідомив, що будуть змінені умови обслуговування в архівних тарифних планах. Це стосується низки тарифів "Офіс" і "Смарт Офіс".

Також з 1 серпня будуть зміни і в оператора "Київстар". Так, припиняється можливість підключення нових абонентів та перехід існуючих на тарифний план "Київстар Планшет+".

Газ для промисловості

"Нафтогаз" підвищив серпневі ціни на газ для промислових споживачів на 1,7-1,8%. Так, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 8 442 - 9 236 грн/тис. куб. м (без ПДВ).

Запрацює Морська адміністрація

В Україні розпочинає свою роботу Морська адміністрація. Вона буде займатися політикою у сферах морського і річкового транспорту, торговельного мореплавства, судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.

Е-кабінет для перевізників

В Україні запроваджують електронний кабінет для автоперевізників.

Передача двох ТЕЦ столиці

ПАТ "Київенерго" з 1 серпня передає ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і сміттєспалювальний завод "Енергія" в управління комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Так, згідно з рішенням Київради, 31 липня закінчується дія продовженого угоди між компанією "Київенерго" та КМДА на управління енергооб'єктами комунальної власності - двома столичними теплоелектроцентралями ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, а також єдиним в Україні сміттєспалювальним заводом "Енергія". У "Київенерго" заявили, що опівночі 1 серпня після фіксації показань газових лічильників підприємств, відповідні протоколи будуть передані новому керуючому - КП "Київтеплоенерго".

Тарифи на тепло і світло для киян

З серпня встановлюються нові тарифи для "Київтеплоенерго" на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, яка забезпечує тепло- та електропостачанням велику частину киян.

Так, почнуть діяти такі тарифи:

  • на відпуск електричної енергії - 182,83 коп/кВт год;
  • на виробництво тепла для опалення та постачання гарячої води населенню - 783,09 грн/Гкал.

Старі жетони і квитки у Києві не мінятимуть безплатно

З 1 серпня квитки на громадський транспорт та жетони на метро у Києві можна буде обміняти лише з доплатою. З вересня раніше придбані жетони та квитки обміну не підлягають та кошти за них не повертаються.

Початок відключення аналогового ТБ

З Києва та Кіровоградської області з 1 серпня будуть вимикати аналогове мовлення. На початку це торкнеться 13 телекомапній загальнонаціонального мовлення, які мають ліцензії на цифрове мовлення. Телеканали без цифрових ліцензій не відключатимуть від аналогового мовлення до січня 2019 року.

Додаткові вихідні 

Українці у серпні відпочиватимуть дев'ять днів. Зокрема, українці отримують три законних вихідних підряд: з п'ятниці, 24 серпня, до неділі, 26 серпня. При цьому четвер, 23 серпня, - скорочений робочий день.

Синоптики дали прогноз на серпень

Середня місячна температура у серпні цього року прогнозується на рівні 20-25 градусів тепла, що дещо вище середніх багаторічних значень.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.38
Bitcoin
$87,889.60
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,052.00
Ethereum
$2,064.97