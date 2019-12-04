Что почитать в 2020 году: самые ожидаемые книжные премьеры года Металлической Крысы

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Мы в УНН уже выяснили, что следующий, в 2020 год “металлической крысы” принесет нам немало кинопремьер. Но фильмы — фильмами, а что там с книгами? Редакция собрала список интересных, ожидаемых и даже малоизвестных книг, выход которых запланирован в следующем году.

Но начнем, пожалуй, все же из самых ожидаемых.

Итак, Джордж Мартин вновь заявил, что планирует завершить “Ветры зимы”, на этот раз к лету 2020 года. Писатель сделал соответствующее заявление после того, как авиакомпания Air New Zealand записала видеоролик, в котором пригласила писателя “за ее счет” прилететь в Новую Зеландию и закончить книгу. “Ветры зимы” — незаконченная шестая часть эпической серии фэнтези-романов “Песнь Льда и Пламени”. Фанаты серии остались не в восторге от финала экранизации произведений, поэтому ожидают от Мартина достойного завершения любимой истории.

Еще один всемирно известный писатель пообещал новую книгу в 2020 году, и это — “Король ужасов” Стивен Кинг. Его новый роман называется “If You Bleed” (с англ. — если ты кровоточишь). Главной героиней произведения станет Холли Гибни, известная фанатам писателя по трилогии “Мистер Мерседес”.

Не обошлось в нашем списке без еще одной популярной персоны. Так, писательница Сьюзен Коллинз в 2020 году пообещала выпустить приквел к “Голодным играм” под названием “Баллада о певчих птицах и змеях”. Так, американские СМИ сообщают, что релиз новой книги состоится в мае 2020 года. Основные действия будут происходить за 64 года до событий “Голодных игр”. Ожидается, что речь пойдет о периоде, который называется “Темными днями”.

В следующем году ожидается выход книги еще одной известной личности, и на этот раз речь идет не о писателе. Со своим произведением читателей пообещал познакомить 44-й президент США Барак Обама. По информации Associated press, издатель Penguin Random House уже в этом году начал предупреждать иностранных партнеров и других о мемуарах Обамы. Отмечается, что бывший президент США сам писал книгу, используя в ней ту же технику, что и для своего первого бестселлера “Мечты моего отца”.

Разобравшись с популярными именами, УНН обратился за помощью к интернет-порталу книголюбов Goodreads, чтобы выяснить, чем в 2020 году порадуют читателей авторы со всего мира.

Так, портал обнародовал рейтинг из 200 книг, которые будут опубликованы в 2020 году, в котором места распределены с учетом того, сколько пользователей добавили ту или иную книгу в свой список для чтения на сайте. УНН выбрал из них 5 самых популярных.

Первая книга из списка Goodreads — это “Золотая цепочка” от американской писательницы Кассандры Клэр. Наиболее известна она как автор популярной серии книг “Орудия смерти” и ее приквела “Адские механизмы”. “Золотая цепочка” — это первый роман в новой трилогии писательницы, в котором речь снова пойдет о сумеречных охотниках в локации фэнтезийного Лондона.

Также читатели ожидают роман “Королевство Назад” (с англ. — The Kingdom of Back) от американской писательницы Мари Лу, известной своей трилогией “Легенда”. В своем первом произведении в жанре исторической фантастики, автор рассказывает пышную, лирическую историю музыки, магии и неразрывной связи между братом и сестрой.

Кроме того, в топе есть книга “Дом земли и крови” автора Сары Дж. Маас. История рассказывает о полу-фее полу-человеке Брайс Квинлан, которая жаждет мести в современном фантастическом мире, полном магии и опасности.

Об номер три мы уже писали — это новая книга Сьюзен Коллинз.

Далее “Мирные переговоры” Джимма Батчера — американского писателя, автора бестселлеров, творит в жанрах ужасов, триллера, фантастики и мистики. Наиболее известный серией фэнтезийных книг “The Dresden Files”, и “Мирные переговоры” — шестнадцатый роман из серии. Главным героем книг является Гарри Дрезден, современный маг, который проживает в Чикаго и зарабатывает на жизнь расследованием загадочных преступлений. В 2017 году по серии книг был выпущен сериал на американском канале Sci Fi.

Еще одно произведение в топе — это “Сын бесконечности” писателя Адама Сильвера, автора художественной литературы YA, наиболее известного по своими романами “В конце они умирают”, “Что, если это мы”, и “Скорее счастлив, чем нет”. Новое произведение рассказывает о приключениях двух братьев, которые оказались втянуты в магическую войну.

Если же вам больше интересны новинки кинематографа, читайте нашу публикацию о ожидаемые кинопремьеры 2020.

Продолжение следует ...

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