Що почитати у 2020 році: найочікуваніші книжні прем’єри року Металевої Криси

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Ми в УНН вже з’ясували, що наступний, 2020 рік “металевої криси” принесе нам чимало кінопрем’єр. Але фільми — фільмами, а що там з книгами? Редакція зібрала список цікавих, очікуваних і навіть маловідомих книг, вихід яких запланований у наступному році.

Але почнемо, мабуть, все ж таки з найочікуваніших.

Отже, Джордж Мартін знову заявив, що планує завершити “Вітри зими”, цього разу до літа 2020 року. Письменник зробив відповідну заяву після того, як авіакомпанія Air New Zealand записала відеоролик, в якому запросила письменника “за її рахунок” прилетіти в Нову Зеландію і закінчити книгу. “Вітри зими” — незавершена шоста частина епічної серії фентезі-романів “Пісня льоду й полум’я”. Фанати серії залишились не в захваті від фіналу екранізації творів, тож очікують від Мартіна гідного завершення улюбленої історії.

Ще один всесвітньо відомий письменник пообіцяв нову книгу в 2020 році, і це — “Король жахів” Стівен Кінг. Його новий роман має назву “If You Bleed” (з англ. — якщо ти кровоточиш). Головною героїнею твору стане Холлі Гібні, відома фанам письменника за трилогією “Містер Мерседес”.

Не обійшлось у нашому списку без ще однієї популярної персони. Так, письменниця Сьюзен Коллінз в 2020 році пообіцяла випустити пріквел до “Голодних ігор” під назвою “Балада про співочих птахів і змій”. Так, американські ЗМІ повідомляють, що реліз нової книги відбудеться у травні 2020 року. Основні дії відбуватимуться за 64 роки до подій “Голодних ігор”. Очікується, що мова піде про період, який називається “Темними днями”.

Наступного року очікується вихід книги ще однієї відомої особистості, і на цей раз мова йде не про письменника. Зі своїм твором читачів пообіцяв познайомити 44-ий президент США Барак Обама. За інформацією Associated press, видавець Penguin Random House уже цього року почав попереджати іноземних партнерів та інших про мемуари Обами. Відзначається, що колишній президент США сам писав книгу, використавши в ній ту ж техніку, що і для свого першого бестселера “Мрії мого батька”.

Розібравшись з популярними іменами, УНН звернувся по допомогу інтернет-порталу книголюбів Goodreads, щоб з’ясувати, чим у 2020 році порадують читачів автори зі всього світу.

Так, портал оприлюднив рейтинг з 200 книг, що будуть опубліковані у 2020 році, в якому місця розставлені з урахуванням того, скільки користувачів додали ту чи іншу книгу в свій список для читання на сайті. УНН обрав з них 5 найпопулярніших.

Перша книга зі списку Goodreads — це “Золотий ланцюжок” від американської письменниці Кассандри Клер. Найбільш відома вона як автор популярної серії книг “Знаряддя смерті” та її пріквела “Пекельні механізми”. “Золотий ланцюжок” — це перший роман у новій трилогії письменниці, в якому мова знову піде про сутінкових мисливців в локації фентезійного Лондона.

Також читачі очікують на роман “Королівство Назад” (з англ. — The Kingdom of Back) від американської письменниці Марі Лу, відомої своєю трилогією “Легенда”. У своєму першому творі в жанрі історичної фантастики, авторка розказує пишну, ліричну історію музики, магії та нерозривного зв’язку між братом і сестрою.

Крім того, в топі є книга “Будинок землі і крові” авторки Сари Дж. Маас. Історія розповідає про напів-фею напів-людину Брайс Квінлан, яка прагне помсти в сучасному фантастичному світі, повному магії та небезпеки.

Про номер три ми вже писали — це нова книга Сьюзен Коллінз.

Далі “Мирні переговори” Джима Батчера — американського письменника, автора бестселерів, що творить в жанрах жахів, трилера, фантастики і містики. Найбільш відомий серією фентезійних книг “The Dresden Files”, і “Мирні переговори” — шістнадцятий роман з серії. Головним героєм книг є Гаррі Дрезден, сучасний маг, який проживає в Чикаго і заробляє на життя розслідуванням загадкових злочинів. У 2017 році за серією книг був випущений серіал на американському каналі Sci Fi.

Ще один твір у топі — це “Син нескінченності” письменника Адама Сільвера, автора художньої літератури YA, найбільш відомого за своїми романами “В кінці вони помирають”, “Що, якщо це ми”, і “Скоріше щасливий, ніж ні”. Новий твір розповідає про пригоди двох братів, які опинилися втягнуті в магічну війну.

Якщо ж вам більше цікаві новинки кінематографу, читайте нашу публікацію про найочікуваніші кінопрем’єри 2020 року.

Далі буде...

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