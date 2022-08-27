Еще три судна вышли из портов в Украине "зерновым коридором"

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"Продолжается работа по отгрузке зерна в украинских портах. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отправились еще 3 судна с зерновыми грузами", - сообщили в Минобороны Турции в Twitter.

Детали

"Зерновым коридором" экспортирован первый миллион тонн украинского продовольствия. За период с 1 августа, когда было отправлено первое судно, из разблокированных портов вышли 44 судна, пунктами назначения которых 15 стран мира, сообщили в Мининфраструктуры Украины.

Дополнение

Украина, ООН, Турция и россия подписали 22 июля соглашение (Украина и рф отдельно), направленное на обеспечение безопасного прохода судов, которые заходят и выходят из трех украинских черноморских портов ("Одесса", "Черноморск", "Южный"), что были заблокированы рф после вторжения москвы 24 февраля.

Украина и россия являются крупными экспортерами зерна, и блокада портов задержала в стране десятки миллионов тонн зерновых. Первое судно с зерном в рамках соглашения вышло из порта Одессы 1 августа. Первое судно под погрузку впервые с 24 февраля зашло в порт в Одесской области 6 августа. Коридор заработал в обе стороны.