Еще плюс 790 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

КИЕВ. 21 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 292 850 человек, 5063 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.