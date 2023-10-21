Еще плюс 790 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 292 850 человек, 5063 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 292850 (+790) человек,
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- танков - 5063 (+16) ед,
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- боевых бронированных машин - 9612 (+55) ед,
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- артиллерийских систем – 7017 (+5) ед,
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- РСЗО – 822 (+0) ед,
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- средства ПВО - 548 (+0) ед,
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- самолетов – 320 (+0) ед,
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- вертолетов – 324 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5330 (+4),
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- крылатые ракеты - 1535 (+0),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9391 (+21) ед,
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- специальная техника - 990 (+5).
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Напомним
Украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.