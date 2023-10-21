Ще плюс 790 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 292 850 осіб, 5063 танки та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.23 орієнтовно склали:
-
- особового складу ‒ близько 292850 (+790) осіб,
-
- танків ‒ 5063 (+16) од,
-
- бойових броньованих машин ‒ 9612 (+55) од,
-
- артилерійських систем – 7017 (+5) од,
-
- РСЗВ – 822 (+0) од,
-
- засоби ППО ‒ 548 (+0) од,
-
- літаків – 320 (+0) од,
-
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
-
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5330 (+4),
-
- крилаті ракети ‒ 1535 (+0),
-
- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
-
- підводні човни - 1 (+0) од,
-
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9391 (+21) од,
-
- спеціальна техніка ‒ 990 (+5).
-
Нагадаємо
Українська авіація за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.