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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Еще плюс 560: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Киев • УНН

 • 151407 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 297 680 человек, 5145 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

Еще плюс 560: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 27.10.2023 ориентировочно составляли:

  • личного состава - около 297 680 (+560) человек,
  • танков - 5145 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин - 9726 (+11) ед.,
  • артиллерийских систем – 7162 (+7) ед.,
  • РСЗО – 834 (+0) ед.,
  • средств ПВО - 556 (+0) ед.,
  • самолетов – 320 (+0) ед.,
  • вертолетов – 324 (+0) ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1) ед.,
  • крылатых ракет - 1538 (+0) ед.,
  • кораблей/катеров - 20 (+0) ед.,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 9513 (+6) ед.,
  • специальной техники - 1011 (+1) ед.

Дополнение

В ISW указывают, что большие потери в технике возле Авдеевки подорвут наступательный потенциал россии в долгосрочной перспективе.

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