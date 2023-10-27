Еще плюс 560: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 297 680 человек, 5145 танков и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 27.10.2023 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 297 680 (+560) человек,
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- танков - 5145 (+4) ед.,
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- боевых бронированных машин - 9726 (+11) ед.,
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- артиллерийских систем – 7162 (+7) ед.,
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- РСЗО – 834 (+0) ед.,
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- средств ПВО - 556 (+0) ед.,
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- самолетов – 320 (+0) ед.,
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- вертолетов – 324 (+0) ед.,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5390 (+1) ед.,
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- крылатых ракет - 1538 (+0) ед.,
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- кораблей/катеров - 20 (+0) ед.,
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- подводных лодок – 1 (+0) ед.,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9513 (+6) ед.,
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- специальной техники - 1011 (+1) ед.
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Дополнение
В ISW указывают, что большие потери в технике возле Авдеевки подорвут наступательный потенциал россии в долгосрочной перспективе.