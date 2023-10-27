Ще плюс 560: Генштаб оновив дані про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 297 680 осіб, 5145 танків та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 27.10.2023 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 297 680 (+560) осіб,
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- танків ‒ 5145 (+4) од.,
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- бойових броньованих машин ‒ 9726 (+11) од.,
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- артилерійських систем – 7162 (+7) од.,
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- РСЗВ – 834 (+0) од.,
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- засобів ППО ‒ 556 (+0) од.,
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- літаків – 320 (+0) од.,
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- гелікоптерів – 324 (+0) од.,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5390 (+1) од.,
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- крилатих ракет ‒ 1538 (+0) од.,
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- кораблів/катерів ‒ 20 (+0) од.,
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- підводних човнів – 1 (+0) од.,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9513 (+6) од.,
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- спеціальної техніки ‒ 1011 (+1) од.
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Доповнення
В ISW вказують, що великі втрати у техніці біля Авдіївки підірвуть наступальний потенціал росії у довгостроковій перспективі.