Еще плюс 420: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 97 690 человек, 2985 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 17.12.2022 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 97 690 (+420) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2985 (+5) ед,
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- боевых бронированных машин ‒ 5958 (+6) ед,
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- артиллерийских систем – 1947 (+1) ед,
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- РСЗО – 410 (+0) ед,
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- средств ПВО ‒ 211 (+0) ед,
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- самолетов – 281 (+0) ед,
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- вертолетов – 264 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1648 (+0),
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- крылатых ракет ‒ 653 (+61),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4577 (+14) ед,
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- специальной техники – 174 (+2).
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Дополнение
Оккупанты передислоцируют отдельные подразделения и отводят часть войск из Каховки и Новой Каховки.