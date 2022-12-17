Еще плюс 420: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 97 690 человек, 2985 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.