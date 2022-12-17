Ще плюс 420: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 97 690 осіб, 2985 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 17.12.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 97 690 (+420) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2985 (+5) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 5958 (+6) од,
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- артилерійських систем – 1947 (+1) од,
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- РСЗВ – 410 (+0) од,
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- засобів ППО ‒ 211 (+0) од,
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- літаків – 281 (+0) од,
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- гелікоптерів – 264 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1648 (+0),
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- крилатих ракет ‒ 653 (+61),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4577 (+14) од,
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- спеціальної техніки ‒ 174 (+2).
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Доповнення
Окупанти передислоковують окремі підрозділи та відводять частину військ з Каховки та Нової Каховки.