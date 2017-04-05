Еще одного вербовщика "Исламского государства" задержали в Санкт-Петербурге
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В Санкт-Петербурге задержан седьмой подозреваемый в вербовке террористов в группировки "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра", сообщает УНН со ссылкой на сайт Следственного комитета России.
“Задержаны 7 граждан из республик Средней Азии, приехавших в Россию работать”, — говорится в информации СК.
Напомним, ранее сообщалось о задержании шести выходцев из Средней Азии, в отношении которых возбуждено уголовное дело за “Содействие террористической деятельности”.
По данным следствия, подозреваемые с ноября 2015 года вербовали в Санкт-Петербурге преимущественно выходцев из стран Средней Азии “для совершения преступлений террористической направленности” и вовлекали их в деятельность террористических организаций, в том числе на территории иностранных государств.
При этом отмечается, что “на данный момент у следствия нет сведений о связи и знакомстве задержанных с исполнителем теракта в петербургском метро”.