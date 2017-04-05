Ще одного вербувальника "Ісламської держави" затримали у Санкт-Петербурзі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Санкт-Петербурзі затримано сьомого підозрюваного у вербуванні терористів до угруповання "Ісламська держава" і "Джебхат ан-Нусра", повідомляє УНН із посиланням на сайт Слідчого комітету Росії.
“Затримано 7 громадян із республік Середньої Азії, які приїхали в Росію працювати”, — йдеться в інформації СК.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання шести вихідців із Середньої Азії, щодо яких порушено кримінальну справу за “Сприяння терористичній діяльності”.
За даними слідства, підозрювані з листопада 2015 року вербували у Санкт-Петербурзі переважно вихідців із країн Середньої Азії “для вчинення злочинів терористичної спрямованості” і залучали їх до діяльності терористичних організацій, у тому числі на території іноземних держав.
При цьому наголошується, що “на даний момент у слідства немає відомостей про зв’язок і знайомство затриманих із виконавцем теракту в петербурзькому метро”.