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Ще одного вербувальника "Ісламської держави" затримали у Санкт-Петербурзі

Ще одного вербувальника "Ісламської держави" затримали у Санкт-Петербурзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. У Санкт-Петербурзі затримано сьомого підозрюваного у вербуванні терористів до угруповання "Ісламська держава" і "Джебхат ан-Нусра", повідомляє УНН із посиланням на сайт Слідчого комітету Росії.

“Затримано 7 громадян із республік Середньої Азії, які приїхали в Росію працювати”, — йдеться в інформації СК.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про затримання шести вихідців із Середньої Азії, щодо яких порушено кримінальну справу за “Сприяння терористичній діяльності”.

За даними слідства, підозрювані з листопада 2015 року вербували у Санкт-Петербурзі переважно вихідців із країн Середньої Азії “для вчинення злочинів терористичної спрямованості” і залучали їх до діяльності терористичних організацій, у тому числі на території іноземних держав.

При цьому наголошується, що “на даний момент у слідства немає відомостей про зв’язок і знайомство затриманих із виконавцем теракту в петербурзькому метро”.

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