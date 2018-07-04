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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 86111 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 112583 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 133487 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 140336 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 177234 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 155505 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 142660 просмотра

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Еще одно массовое отравление в санатории: у 17 детей выявили кишечную инфекцию

Еще одно массовое отравление в санатории: у 17 детей выявили кишечную инфекцию

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Вчера, 3 июля, в санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области отравились 17 детей. Об этом УНН сообщил глава Киевской областной администрации Александр Горган.

“Да, 17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет”, — сообщил Горган.

Отмечено, что в заведении отобрали все необходимые материалы на анализ. Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие.

Напомним, причиной отравления детей в оздоровительном лагере “Славутич” стало нарушение температурного режима хранения йогуртов, срок потребления которых подходил к концу 1 июля 2018 года.

Как сообщал УНН, 2 июля 2018 года в с. Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, которые тренируются и отдыхают в ООО “Детский оздоровительный лагерь санаторного типа ”Славутич".

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