Еще одно массовое отравление в санатории: у 17 детей выявили кишечную инфекцию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Вчера, 3 июля, в санатории "Поляна" в поселке Барышевка Киевской области отравились 17 детей. Об этом УНН сообщил глава Киевской областной администрации Александр Горган.
“Да, 17 детей. У них есть признаки кишечной инфекции. Их сразу осмотрели, пока они изолированы, детей в тяжелом состоянии нет”, — сообщил Горган.
Отмечено, что в заведении отобрали все необходимые материалы на анализ. Также подготовили места в инфекционных учреждениях района на случай, если у кого-то из детей ухудшится самочувствие.
Напомним, причиной отравления детей в оздоровительном лагере “Славутич” стало нарушение температурного режима хранения йогуртов, срок потребления которых подходил к концу 1 июля 2018 года.
Как сообщал УНН, 2 июля 2018 года в с. Цибли Переяслав-Хмельницкого района Киевской области было зарегистрировано групповое заболевание пищевой токсикоинфекцией среди 12 воспитанников ДЮСШ Дерюгиных, которые тренируются и отдыхают в ООО “Детский оздоровительный лагерь санаторного типа ”Славутич".