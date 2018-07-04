Ще одне масове отруєння у санаторії: у 17 дітей виявили кишкову інфекцію
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Учора, 3 липня, в санаторії "Поляна" в селищі Баришівка Київської області отруїлись 17 дітей. Про це УНН повідомив голова Київської обласної адміністрації Олександр Горган.
"Так, 17 дітей. У них є ознаки кишкової інфекції. Їх відразу оглянули, наразі вони ізольовані, дітей у важкому стані немає", - повідомив Горган.
Зазначено, що у закладі відібрали всі необхідні матеріали на аналіз. Також підготували місця у інфекційних закладах району на випадок, якщо у когось з дітей погіршиться самопочуття.
Нагадаємо, причиною отруєння дітей у оздоровчому таборі “Славутич” стало порушення температурного режиму зберігання йогуртів, термін споживання яких добігав кінця 1 липня 2018 року.
Як повідомляв УНН, 2 липня 2018 року у с. Циблі Переяслав-Хмельницького району Київської області було зареєстровано групове захворювання на харчову токсикоінфекцію серед 12 вихованців ДЮСШ Дерюгіних, які тренуються та відпочивають у ТОВ “Дитячий оздоровчий заклад санаторного типу “Славутич”.