Еще одна европейская страна заявила, что не планирует эвакуацию дипломатов из Украины

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Киев • УНН

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КИЕВ. 26 января. УНН. Словения не планирует эвакуировать свой дипломатический персонал и их семей из Украине на фоне предполагаемой российской угрозы. Об этом УНН рассказал посол Республики Словения в Украине Томаж Менцин.

Цитата

“Словенские дипломаты останутся в Киеве. Словения также не планирует эвакуацию членов семей дипломатического персонала”, — сказал собеседник УНН.

Детали

В то же время он отметил, что вчера Словения обновила туристические рекомендации для своих граждан, которые планируют поездку в Украину.

Им, в частности, рекомендуется следить за текущими событиями, особенно за ситуацией с безопасностью в украинских и местных СМИ, обращать внимание на объявления посольства Республики Словения в Киеве.

“Мы также не рекомендуем выезжать в приграничные районы с Беларусью и Российской Федерацией”, — отметил посол.

По его словам, на территории Украины сейчас находятся граждани Словении, хотя он и не может назвать их точное число.

На вопрос о том, беспокоит ли его ситуация с безопастностью в Украине на фоне российской угрозы, Менцин отметил:

“Мы, как обычно, следим за ситуацией, конечно, с еще большим вниманием, и мы находимся в процессе полной координации с коллегами из ЕС здесь, в Киеве, и с нашими коллегами в Брюсселе”.

Добавим

Ранее Ирландия заявила, что на сегодня не планирует вывозить свой дипломатический контингент из Украины и призывает проявлять солидарность со страной.

Контекст

Страны начали эвакуацию семей своих дипломатов с территории Украины в связи с нависшей угрозой вторжения России.

Так ,стало известно, что США дали указания родственникам сотрудников своего посольства покинуть Украину, заявив, что российское вторжение может произойти “в любое время”. Государственный департамент США также предупредил людей, чтобы они не ездили в Украину и Россию из-за напряжения.

Великобритания после США начала отзывать сотрудников посольства в Украине на фоне угрозы российского вторжения.

Австралия также издала распоряжение об эвакуации членов семей своих дипломатов в Украине.

Отметим, что страны Евросоюза в большинстве сообщают об отсутствии потребности в эвакуации членов семей и сотрудников посольств в Киеве.

В МИД Украины указали, что на территории Украины — 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций. И по состоянию на 24 января лишь четыре государства сообщили МИД Украины о намерениях осуществить эвакуацию членов семей и части сотрудников или позволить им добровольно покинуть украинскую территорию: США, Великобритания, Австралия и Германия.

В МИД выразили благодарность международным партнерам, “которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам”.

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