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Ще одна європейська країна заявила, що не планує евакуацію дипломатів із України

Ще одна європейська країна заявила, що не планує евакуацію дипломатів із України

Київ • УНН

 • 34570 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. Словенія не планує евакуювати свій дипломатичний персонал та їхні родини з України на тлі передбачуваної російської загрози. Про це УНН розповів посол Республіки Словенія в Україні Томаж Менцин.

Цитата

“Словенські дипломати залишаться в Києві. Словенія також не планує евакуацію членів сімей дипломатичного персоналу", - сказав співрозмовник УНН.

Деталі

Водночас він зазначив, що вчора Словенія оновила туристичні рекомендації для своїх громадян, які планують поїздку в Україну.

Їм, зокрема, рекомендується стежити за поточними подіями, особливо за ситуацією з безпекою в українських та місцевих ЗМІ, звертати увагу на оголошення посольства Республіки Словенія в Києві.

"Ми також не рекомендуємо виїжджати в прикордонні райони з Білоруссю і Російською Федерацією", — зазначив посол.

За його словами, на території України зараз перебувають громадяни Словенії, хоча він і не може назвати їх точну кількість.

На питання про те, чи турбує його ситуація з безпекою в Україні на тлі російської загрози, Менцин зазначив:

"Ми, як завжди, стежимо за ситуацією, звичайно, з ще більшою увагою, і ми знаходимося в процесі повної координації з колегами з ЄС тут, в Києві, і з нашими колегами в Брюсселі".

Додамо

Раніше Ірландія заявила, що на сьогодні не планує вивозити свій дипломатичний контингент з України і закликає проявляти солідарність з країною.

Контекст

Країни почали евакуацію сімей своїх дипломатів з території України у зв'язку з навислою загрозою вторгнення Росії.

Так, стало відомо, що США дали вказівки родичам співробітників свого посольства покинути Україну, заявивши, що російське вторгнення може відбутися "в будь-який час". Державний департамент США також попередив людей, щоб вони не їздили в Україну і Росію через напругу.

Велика Британія після США почала відкликати співробітників посольства в Україні на тлі загрози російського вторгнення.

Австралія також видала розпорядження про евакуацію членів сімей своїх дипломатів в Україні.

Зазначимо, що країни Євросоюзу в більшості повідомляють про відсутність потреби в евакуації членів сімей і співробітників посольств у Києві.

У МЗС України вказали, що на території України — 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій. І станом на 24 січня лише чотири держави повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів сімей і частини співробітників або дозволити їм добровільно покинути українську територію: США, Велика Британія, Австралія і Німеччина.

У МЗС висловили подяку міжнародним партнерам, "які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів".

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