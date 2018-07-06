Еще один известный производитель выпустил виски для женщин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Британский производитель спиртных напитков Diageo запустил в продажу женскую версию своего виски под названием Jane Walker, передает УНН со ссылкой на сайт производителя.
Отмечается, что речь идет об ограниченной серии. Общее количество бутылок Jane Walker составит 250 тыс.
Один доллар с каждой проданной бутылки производитель обещает пожертвовать в пользу организаций, которые борются за права женщин.
По состоянию на сегодня, стоимость бутылки 12-летнего “женского” напитка объемом 750 мл составляет около 980 грн.
Напомним, что ранее виски для женщин также выпустил всемирно известный бренд Jack Daniel’s.
А компания Coca-Cola в этому году, впервые за всю историю своего существования, выпустила алкогольный коктейль Lemon-Do.
Среди украинских производителей алкоголя также немало новаторов.
К примеру, отечественный производитель (Beverage Trading Company) выпустил инновационную линейку вин — Felicitas. Особенность бренда в том, что его создавали по законам нейромаркетинга, а сама линейка состоит из пяти видов напитка: Pinot Noir, Traminer, Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala.