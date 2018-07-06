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Ще один відомий виробник випустив віскі для жінок

Ще один відомий виробник випустив віскі для жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Британський виробник спиртних напоїв Diageo запустив в продаж жіночу версію свого віскі під назвою Jane Walker, передає УНН з посиланням на сайт виробника.

Відзначається, що мова йде про обмеженої серії. Загальна кількість пляшок Jane Walker становитиме 250 тис.

Один долар з кожної проданої пляшки виробник обіцяє пожертвувати на користь організацій, які борються за права жінок.

Станом на сьогодні, вартість пляшки 12-річного “жіночого” напою об’ємом 750 мл становить близько 980 грн.

Нагадаємо, що раніше віскі для жінок також випустив всесвітньо відомий бренд Jack Daniel’s.

А компанія Coca-Cola цього року, вперше за всю історію свого існування, випустила алкогольний коктейль Lemon-Do.

Серед українських виробників алкоголю також чимало новаторів.

Наприклад, вітчизняний виробник (Beverage Trading Company) випустив інноваційну лінійку вин — Felicitas. Особливість бренду в тому, що його створювали за законами нейромаркетінга, а сама лінійка складається з п’яти видів напою: Pinot Noir, Traminer, Viorica, Feteasca Neagra, Feteasca Regala.

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