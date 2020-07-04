Еще один игрок НБА отказался от участия в рестарте сезона
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Форвард “Хьюстон Рокетс” швейцарец Табо Сефолоша отказался от восстановления сезона НБА в Орландо (штат Флорида), сообщает УНН со ссылкой на “ESPN”.
Причины решения игрока не сообщаются. 36-летний Сефолоша в этом сезоне сыграл в 41 игре, набрав в среднем 10 минут и 2,2 очка.
Ветераны Джефф Грин и Демарре Кэрролл получат больше игрового участия после ухода Сефолоша. Сейчас “Рокетс” имеет 40 побед при 24 поражениях — 6 строчку в Западной конференции.
Ранее от участия в рестарт сезона НБА отказались: Эйвери Брэдли (“Лос-Анджелес Лейкерс”), Тревор Ариза (“Портленд Трэйл Блэйзерс”), Дэвис Бертанс (“Вашингтон Уизардс”), Вилли Коли-Стайн (“Даллас Маверикс”), Уилсон Чендлер (“Бруклин Нетс”) и свободный агент Демаркус Казинс.
Заметим, что руководство НБА позволило игрокам НБА по желанию отказаться от участия в продолжении сезона после пандемии коронавируса.
Напомним, что чемпионат будет восстановлен 30 июля в Орландо (штат Флорида, США). В доигрывании примут участие 22 команды: 13 — из Западной конференции, 9 — из Восточной.