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Еще один игрок НБА отказался от участия в рестарте сезона

Еще один игрок НБА отказался от участия в рестарте сезона

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Форвард “Хьюстон Рокетс” швейцарец Табо Сефолоша отказался от восстановления сезона НБА в Орландо (штат Флорида), сообщает УНН со ссылкой на “ESPN”.

Причины решения игрока не сообщаются. 36-летний Сефолоша в этом сезоне сыграл в 41 игре, набрав в среднем 10 минут и 2,2 очка.

Ветераны Джефф Грин и Демарре Кэрролл получат больше игрового участия после ухода Сефолоша. Сейчас “Рокетс” имеет 40 побед при 24 поражениях — 6 строчку в Западной конференции.

Ранее от участия в рестарт сезона НБА отказались: Эйвери Брэдли (“Лос-Анджелес Лейкерс”), Тревор Ариза (“Портленд Трэйл Блэйзерс”), Дэвис Бертанс (“Вашингтон Уизардс”), Вилли Коли-Стайн (“Даллас Маверикс”), Уилсон Чендлер (“Бруклин Нетс”) и свободный агент Демаркус Казинс.

Заметим, что руководство НБА позволило игрокам НБА по желанию отказаться от участия в продолжении сезона после пандемии коронавируса.

Напомним, что чемпионат будет восстановлен 30 июля в Орландо (штат Флорида, США). В доигрывании примут участие 22 команды: 13 — из Западной конференции, 9 — из Восточной.

Украинские Национальные Новости

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