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Ще один гравець НБА відмовився від участі в рестарті сезону

Ще один гравець НБА відмовився від участі в рестарті сезону

Київ • УНН

 • 9631 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Форвард “Х’юстон Рокетс” швейцарець Табо Сефолоша відмовився від відновлення сезону НБА в Орландо (штат Флорида), повідомили УНН з посиланням на “ESPN”.

Причини рішення гравця не повідомляється. 36-річний Сефолоша в цьому сезоні зіграв в 41 грі, набравши в середньому 10 хвилин і 2,2 очка.

Ветерани Джефф Грін і Демарре Керролл отримають більше ігрового частки після відходу Сефолоши. Наразі “Рокетс” мають 40 перемог при 24 поразках — 6 рядок у Західній конференції.

Раніше від участі в рестарт сезону НБА відмовилися: Ейвері Бредлі (“Лос-Анджелес Лейкерс”), Тревор Аріза (“Портленд Трейл Блейзерс”), Девіс Бертанс (“Вашингтон Візардс”), Віллі Колі-Стайн (“Даллас Маверікс”), Вілсон Чендлер (“Бруклін Нетс”) і вільний агент Демаркус Казінс.

Зауважимо, що керівництво НБА дозволило гравцям НБА за бажанням відмовитися від участі в продовженні сезону після пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що чемпіонат буде відновлено 30 липня в Орландо (штат Флорида, США). У дограванні візьмуть участь 22 команди: 13 — із Західної конференції, 9 — зі Східної.

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