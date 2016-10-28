Еще один боевик воспользовался программой возвращения СБУ

"В Одесской области бывший боевик воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома", - сказал А.Лысенко.

По его словам, житель Одессы выехал в оккупированный Крым, чтобы пройти курс специальной военной подготовки на базе бригады морской пехоты ВС РФ летом 2014 года.

"После завершения учебы он присоединился к бандоформуванню "ДНР", где дежурил на блокпостах. Пробыв в рядах врага несколько месяцев и увидев настоящую суть этого "русского мира" он сбежал", - сообщил А.Лысенко.

Как было установлено мужчина не участвовал в боевых действиях и репрессиях против местного населения. Поэтому он может полностью рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.

Как сообщал УНН, в Краматорске приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года местного жителя, который принимал участие в организации и проведении незаконного референдума по объявлению государственной независимости "ДНР".