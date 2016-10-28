Еще один боевик воспользовался программой возвращения СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Бывший боевик "ДНР" воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома", суть которой заключается в том, чтобы добровольно отказаться от участия в террористической деятельности. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"В Одесской области бывший боевик воспользовался программой СБУ "Тебя ждут дома", - сказал А.Лысенко.
По его словам, житель Одессы выехал в оккупированный Крым, чтобы пройти курс специальной военной подготовки на базе бригады морской пехоты ВС РФ летом 2014 года.
"После завершения учебы он присоединился к бандоформуванню "ДНР", где дежурил на блокпостах. Пробыв в рядах врага несколько месяцев и увидев настоящую суть этого "русского мира" он сбежал", - сообщил А.Лысенко.
Как было установлено мужчина не участвовал в боевых действиях и репрессиях против местного населения. Поэтому он может полностью рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности.
Как сообщал УНН, в Краматорске приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года местного жителя, который принимал участие в организации и проведении незаконного референдума по объявлению государственной независимости "ДНР".