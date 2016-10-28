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Ще один бойовик скористався програмою повернення СБУ

Ще один бойовик скористався програмою повернення СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Колишній бойовик "ДНР" скористався програмою СБУ “На тебе чекають вдома”, суть якої полягає в тому, щоб добровільно відмовитись від участі у терористичній діяльності. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.

“На Одещині колишній бойовик скористався програмою СБУ “На тебе чекають вдома”, — сказав А.Лисенко.

За його словами, житель Одеси виїхав до окупованого Криму, щоб пройти курс спеціальної військової підготовки на базі бригади морської піхоти ЗС РФ влітку 2014 року.

“Після завершення навчання він приєднався до бандоформування „ДНР“, де чергував на блокпостах. Пробувши в лавах ворога кілька місяців і побачивши справжню суть цього „русского мира“ він втік”, — повідомив А.Лисенко.

Як було встановлено: чоловік не брав участі у бойових діях і репресіях проти місцевого населення. Тому він може цілком розраховувати на звільнення від кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНН, у Краматорську засудили до 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 3 роки місцевого жителя, який брав участь в організації та проведенні незаконного референдумупро оголошення державної самостійності “ДНР”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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