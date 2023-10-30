Еще 4 внедорожника и микроавтобусы: Favbet Foundation продолжает системно помогать ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделениям Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии два внедорожника и микроавтобус, еще один микроавтобус оборонцы страны получили при содействии фонда, сообщили представители Favbet Foundation, передает УНН.
В частности фонд передал ВСУ полноприводный микроавтобус Volkswagen Transporter T5. Авто будет работать в составе экипажей беспилотных летательных комплексов в самых горячих точках на востоке страны.
Центру специального назначения Национальной гвардии Украины фонд передал внедорожник Mitsubishi L200. Он уже помагает спецподразделению «Омега» оперативно реагировать на угрозы и эффективно выполнять поставленные командованием боевые задачи.
Подразделение ВСУ, выполняющее боевые задачи в районе города Бахмут, получило очередной микроавтобус Ford Transit при содействии Favbet Foundation. Он уже помогает бойцам улучшать логистику передовых подразделений и максимально эффективно выполнять поставленные командованием задачи.
Еще один внедорожник Ford Ranger получили мобильные огневые группы Национальной гвардии, которые осуществляют охрану и оборону объектов критической инфраструктуры.
Напомним, при содействии Favbet Foundation ВСУ с начала большой войны получили 235 автомобилей, в том числе речь идет о 53 новых внедорожниках Peugeout Landtrek, приобретенных компанией Favbet для ударных рот «Армии дронов».
Кроме того, ВСУ получили при содействии фонда более 130 дронов разного типа, в том числе ударного. Всего же суммарная помощь ВСУ и другим Силам обороны при содействии фонда составила более 175 млн грн.
Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.