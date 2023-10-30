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Ще 4 позашляховики і мікроавтобуси: Favbet Foundation продовжує системно допомагати ЗСУ

Київ • УНН

 • 37023 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Благодійний фонд Favbet Foundation передав підрозділам Збройних Сил України та Національної гвардії два позашляховики та мікроавтобус, ще один мікроавтобус оборонці країни отримали за сприяння фонду, повідомили представники Favbet Foundation, передає УНН.

Ще 4 позашляховики і мікроавтобуси: Favbet Foundation продовжує системно допомагати ЗСУ

Зокрема фонд передав ЗСУ повнопривідний мікроавтобус Volkswagen Transporter T5. Авто буде працювати у складі екіпажів безпілотних літальних комплексів у найгарячіших точках на сході країни.

Центру спеціального призначення Національної гвардії України фонд передав позашляховик Mitsubishi L200. Він уже допомагає спецпідрозділу «Омега» оперативно реагувати на загрози й ефективно виконувати поставлені командуванням бойові завдання.

Підрозділ ЗСУ, який виконує бойові завдання в районі міста Бахмут, отримав черговий мікроавтобус Ford Transit за сприяння Favbet Foundation. Він уже допомагає бійцям поліпшувати логістику передових підрозділів і максимально ефективно виконувати поставлені командуванням завдання.

Ще один позашляховик Ford Ranger отримали мобільні вогневі групи Національної гвардії, які здійснюють охорону та оборону об’єктів критичної інфраструктури.

Нагадаємо, за сприяння Favbet Foundation ЗСУ від початку великої війни отримали 235 авто, у тому числі йдеться про 53 нові позашляховики Peugeout Landtrek, придбані компанією Favbet для ударних рот «Армії дронів».

Окрім того, ЗСУ отримали за сприяння фонду понад 130 дронів різного типу, у тому числі ударного. Всього ж сумарна допомога ЗСУ та іншим Силам оборони за сприяння фонду становить понад 175 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

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