СБУ заявило о наличии собственной агентуры
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак официально сообщил о наличии собственной агентуры, благодаря которой раскрываются наиболее тяжкие преступления. Об этом он заявил в ходе брифинга, передает корреспондент УНН.
"Пожалуй впервые в истории службы, мы откровенно говорим о том, что, так, СБУ имеет свою агентуру, как и все нормальные... Мы сегодня впервые говорим об этом открыто", - сказал он.
Он отметил, что именно благодаря оперативным источникам раскрываются наиболее тяжкие преступления и именно их представители проникают в организованные преступные группировки.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины презентовала первый печатный публичный отчет о своей деятельности по примеру ведущих спецслужб стран Европы .