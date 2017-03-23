СБУ заявило про наявність власної агентури
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Голова Служби безпеки України Василь Грицак офіційно повідомив про наявність власної агентури, завдяки якій розкриваються найбільш тяжкі злочини. Про це він заявив в ході брифінгу, передає кореспондент УНН.
“Мабуть вперше в історії служби, ми відверто говоримо про те, що, так, СБУ має свою агентуру, як і всі нормальні служби... Ми сьогодні вперше говоримо про це відкрито”, — сказав він.
Він зазначив, що саме завдяки оперативним джерелам розкриваються найбільш тяжкі злочини і саме їх представники проникають в організовані злочинні угруповання.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України презентувала перший друкований публічний звіт про свою діяльність за прикладом провідних спецслужб країн Європи.