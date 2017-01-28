СБУ завершила расследование дела хищения средств должностными лицами негосударственного пенсионного фонда Нацбанка
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Служба безопасности Украины направила в Голосеевский районный суд Киева обвинительный акт, утвержденный Генеральной прокуратурой, в уголовном производстве, открытом по факту растраты денежных средств бывшими руководителями негосударственного пенсионного фонда Национального банка, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Отмечается, что сотрудники СБ Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате в 2013-2014 годах более 600 млн гривен, должностными лицами фонда.
К подозреваемым в указанном уголовном производстве применены меры пресечения в виде залога и личного обязательства.
Продолжается досудебное следствие, открытое по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, относительно других фактов, которые расследуются в уголовном производстве.
Как сообщал УНН, во Львове полиция разоблачила работника банка в хищении средств.