СБУ завершила розслідування справи розкрадання коштів посадовцями недержавного пенсійного фонду Нацбанку
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Служба безпеки України скерувала до Голосіївського районного суду Києва обвинувальний акт, затверджений Генеральною прокуратурою, у кримінальному провадженні, відкритому за фактом розтрати грошових коштів колишніми керівниками недержавного пенсійного фонду Національного банку, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що співробітники СБ України завершили досудове розслідування у справі щодо розтрати у 2013-2014 роках понад 600 мільйонів гривень, посадовцями фонду.
До підозрюваних у вказаному кримінальному провадженні застосовано запобіжні заходи у вигляді застави та особистого зобов’язання.
Триває досудове слідство, відкрите за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, щодо інших фактів, які розслідуються у кримінальному провадженні.
Як повідомляв УНН, у Львові поліція викрила працівника банку у розкраданні коштів.