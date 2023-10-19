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СБУ: задержан корректировщик ударов рф по Харькову

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 октября. УНН. Служба безопасности Украины в четверг сообщила, что задержала агента фсб, который корректировал удары рф по Харькову, передает УНН.

СБУ: задержан корректировщик ударов рф по Харькову

Цитата

"Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного агента фсб, который корректировал воздушные атаки рф на военную и промышленную инфраструктуру Харьковской области. Он был задержан «с поличным» во время доразведки мест вражеских «прилетов» в областном центре", - сообщили в СБУ.

Детали

По данным следствия, вражеским пособником оказался работник местной фармацевтической компании, которого российская спецслужба завербовала в марте этого года.

Как отметили в СБУ, по указанию оккупантов их соратник объезжал территорию региона и скрыто фиксировал последствия российских воздушных атак на украинские объекты. "Больше всего врага интересовала информация о возможных огневых поражениях местных заводов оборонно-промышленного комплекса Украины", - отметили в спецслужбе.

По данным СБУ, координаты инфраструктурных объектов и другие сведения российский агент отправлял своему «куратору» из фсб через мессенджер, использовал российские сим-карты. За выполненные задания он получал от оккупантов «денежное вознаграждение», поступавшее на его криптокошелек.

"Установлено, что разведданные нужны были захватчикам для подготовки новых и корректировки повторных ракетных и дроновых ударов по приграничному региону нашего государства", - сообщили в СБУ.

У фигуранта прошли обыски. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее 

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