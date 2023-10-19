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СБУ: затримано коригувальника ударів рф по Харкову

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Служба безпеки України у четвер повідомила, що затримала агента фсб, який коригував удари рф по Харкову, передає УНН.

СБУ: затримано коригувальника ударів рф по Харкову

Цитата

"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента фсб, який коригував повітряні атаки рф на військову та промислову інфраструктуру Харківщини. Його було затримано «на гарячому» під час дорозвідування місць ворожих «прильотів» в обласному центрі", - повідомили у СБУ.

Деталі

За даними слідства, ворожим поплічником виявися працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні цього року.

Як зазначили у СБУ, за вказівкою окупантів їхній поплічник об'їжджав територію регіону та приховано фіксував наслідки російських повітряних атак на українські об'єкти. "Найбільше ворога цікавила інформація про можливі вогневі ураження місцевих заводів оборонно-промислового комплексу України", - зазначили у спецслужбі.

За даними СБУ, координати інфраструктурних об'єктів та інші відомості російський агент надсилав своєму «куратору» з фсб через месенджер, використовував російські сім-карти. За виконані завдання він отримував від окупантів «грошову винагороду», що надходила на його криптогаманець.

"Встановлено, що розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нових і коригування повторних ракетних та дронових ударів по прикордонному регіону нашої держави", - повідомили у СБУ.

У фігуранта пройшли обшуки. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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