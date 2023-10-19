СБУ: затримано коригувальника ударів рф по Харкову
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. Служба безпеки України у четвер повідомила, що затримала агента фсб, який коригував удари рф по Харкову, передає УНН.
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"Контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного агента фсб, який коригував повітряні атаки рф на військову та промислову інфраструктуру Харківщини. Його було затримано «на гарячому» під час дорозвідування місць ворожих «прильотів» в обласному центрі", - повідомили у СБУ.
Деталі
За даними слідства, ворожим поплічником виявися працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого російська спецслужба завербувала у березні цього року.
Як зазначили у СБУ, за вказівкою окупантів їхній поплічник об'їжджав територію регіону та приховано фіксував наслідки російських повітряних атак на українські об'єкти. "Найбільше ворога цікавила інформація про можливі вогневі ураження місцевих заводів оборонно-промислового комплексу України", - зазначили у спецслужбі.
За даними СБУ, координати інфраструктурних об'єктів та інші відомості російський агент надсилав своєму «куратору» з фсб через месенджер, використовував російські сім-карти. За виконані завдання він отримував від окупантів «грошову винагороду», що надходила на його криптогаманець.
"Встановлено, що розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нових і коригування повторних ракетних та дронових ударів по прикордонному регіону нашої держави", - повідомили у СБУ.
У фігуранта пройшли обшуки. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення.
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