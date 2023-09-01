СБУ: задержан агент-снайпер фсб, готовивший покушение на командование ВСУ на Запорожье

Детали

"Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного участника агентурной сети фсб, которая на 9 мая этого года готовила покушение на командование Сил обороны в Запорожской области", - говорится в сообщении.

Как указано, накануне этого дня СБУ задержала двух организаторов вражеской группы. Впоследствии был разоблачен их сообщник, который в собственной квартире под кроватью 6-летней дочери прятал оружие и боеприпасы.

"Сейчас украинская спецслужба разыскала четвертого участника агентурной сети фсб с позывным «Фантом»", - отметили в СБУ. После серии задержаний его приспешников он, как указано, «залег на дно» и таким образом пытался избежать наказания.

"По данным следствия, фигурантом оказался житель областного центра, бывший военный, владевший навыками стрельбы из снайперской винтовки бесшумной стрельбы «Винторез». Это оружие производят на территории рф и используют прежде всего подразделения спецназа страны-агрессора. По имеющимся данным, именно из такой винтовки «Фантом» должен был совершить покушение на командование боевых подразделений ВСУ, которые воюют на передовой южного фронта", - сообщили в СБУ.

Как отмечается, после нейтрализации других участников агентурной группы на «Фантома» впоследствии снова вышел представитель фсб.

"Во время сеанса связи он поставил новую задачу своему агенту – скорректировать вражеский удар по фронтовым позициям ВСУ с применением российских огнеметных систем «Солнцепек». Для сбора разведданных о местах базирования украинских защитников фигурант пытался «в темную» использовать своих знакомых из фронтовых районов области", - указали в спецслужбе.

В результате многоэтапной спецоперации сотрудники Службы безопасности, как сообщается, задержали российского агента и тем самым предотвратили вражеский удар по передовым подразделениям ВСУ.

Во время обысков по месту жительства задержанного изъято более полутысячи патронов различного калибра, в том числе патроны 308 win для стрельбы из снайперской винтовки.

На основании собранных доказательств фигуранту планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Собирал данные для вражеского удара по оборонному заводу и зданию СБУ: в Николаевской области задержали предателя