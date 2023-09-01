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СБУ: затримано агента-снайпера фсб, який готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі

СБУ: затримано агента-снайпера фсб, який готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі

Київ • УНН

 • 516471 перегляди

КИЇВ. 1 вересня. УНН. Служба безпеки України у п'ятницю повідомила, що затримала агента-снайпера фсб, який готував замах на командування ЗСУ на Запоріжжі, пише УНН.

Деталі

"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного учасника агентурної мережі фсб, яка на 9 травня цього року готувала замах на командування Сил оборони у Запорізькій області", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, напередодні цього дня СБУ затримала двох організаторів ворожої групи. Згодом було викрито їхнього спільника, який у власній квартирі під ліжком 6-річної доньки ховав зброю та боєприпаси.

"Наразі українська спецслужба розшукала четвертого учасника агентурної мережі фсб із позивним «Фантом»", - зазначили у СБУ. Після серії затримань його поплічників він, як вказано, «заліг на дно» і у такий спосіб намагався уникнути покарання.

"За даними слідства, фігурантом виявився житель обласного центру, колишній військовий, який володів навичками стрільби зі снайперської гвинтівки безшумної стрільби «Вінторєз». Цю зброю виробляють на території рф і використовують насамперед підрозділи спецназу країни-агресора. За наявними даними, саме з такої гвинтівки «Фантом» мав здійснити замах на командування бойових підрозділів ЗСУ, які воюють на передовій південного фронту", - повідомили у СБУ.

Як зазначається, після нейтралізації інших учасників агентурної групи на «Фантома» згодом знову вийшов представник фсб.

"Під час сеансу зв’язку він поставив нове завдання своєму агенту – скоригувати ворожий удар по фронтових позиціях ЗСУ із застосуванням російських вогнеметних систем «Солнцепек». Для збору розвідданих про місця базування українських захисників фігурант намагався «в темну» використовувати своїх знайомих з фронтових районів області", - вказали у спецслужбі.

У результаті багатоетапної спецоперації співробітники Служби безпеки, як повідомляється, затримали російського агента і тим сам запобігли ворожому удару по передових підрозділах ЗСУ.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого вилучено понад пів тисячі набоїв різного калібру, у тому числі патрони 308 win для стрільби із снайперської гвинтівки.

На підставі зібраних доказів фігуранту планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

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