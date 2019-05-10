СБУ задержала женщину-офицера полиции

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Майор полиции структурного подразделения одного из райотделов ГУ Нацполиции в Одесской области требовала взятку в размере 16 тыс. грн от жителя одного из райцентров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что майор полиции требовала шестнадцать тысяч гривен от жителя одного из райцентров Одесской области за непривлечение к административной ответственности и возвращение изъятого транспортного средства. Мужчина был задержан нарядом полиции за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для "безопасной" передачи денег полицейская привлекла посредника - бывшего сотрудника органов внутренних дел. Правоохранители "взяли" посредника на одной из улиц областного центра после получения им части взятки. Позже на рабочем месте была задержана майор полиции.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и других возможных фактов противоправной деятельности должностного лица Нацполиции и посредника", - отмечается в сообщении.

Напомним, завершено досудебное расследование в отношении руководителя одного из структурных подразделений Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области, задержанного в феврале по подозрению в получении взятки.

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