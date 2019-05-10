СБУ затримала жінку-офіцера поліції

"Оперативники спецслужби встановили, що майор поліції вимагала шістнадцять тисяч гривень від мешканця одного з райцентрів Одещини за непритягнення до адміністративної відповідальності та повернення вилученого транспортного засобу. Чоловік був затриманий нарядом поліції за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що для "безпечної" передачі грошей поліцейська залучила посередника ‒ колишнього співробітника органів внутрішніх справ. Правоохоронці "взяли" посередника на одній з вулиць обласного центру після отримання ним частини хабара. Згодом на робочому місці була затримана майор поліції.

"У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та інших можливих фактів протиправної діяльності посадовця Нацполіції та посередника", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, завершено досудове розслідування стосовно керівника одного зі структурних підрозділів Головного управління Державної фіскальної служби у Луганській області, затриманого у лютому за підозрою в отриманні хабара.