СБУ задержала украинца, причастного к оккупации Крыма

Жителя Херсонской области, который в 2014 году принимал активное участие в деятельности так называемой самообороны Крыму и причастен к незаконной оккупации полуострова Российской Федерацией, задержали сотрудники Главного Управления СБ Украины в АР Крым.

От оккупантов херсонец получил медаль "за возвращение Крыма" и наградное удостоверение министерства обороны РФ.

Сотрудники СБУ задержали украинском на КПВВ "Чонгар", когда тот возвращался из оккупированного полуострова домой.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, поселкового голову будут судить за организацию псевдореферендуму в Донецкой области.