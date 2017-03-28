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Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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11 марта, 13:46 • 121760 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106993 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107839 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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СБУ задержала украинца, причастного к оккупации Крыма

СБУ задержала украинца, причастного к оккупации Крыма

Киев • УНН

 • 8243 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Херсонской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали местного жителя, причастного к незаконной оккупации Крыма. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Жителя Херсонской области, который в 2014 году принимал активное участие в деятельности так называемой самообороны Крыму и причастен к незаконной оккупации полуострова Российской Федерацией, задержали сотрудники Главного Управления СБ Украины в АР Крым.

От оккупантов херсонец получил медаль "за возвращение Крыма" и наградное удостоверение министерства обороны РФ.

Сотрудники СБУ задержали украинском на КПВВ "Чонгар", когда тот возвращался из оккупированного полуострова домой.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, поселкового голову будут судить за организацию псевдореферендуму в Донецкой области.

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