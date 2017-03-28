СБУ затримала українця, причетного до окупації Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Херсонській області співробітники Служби безпеки України затримали місцевого жителя, причетного до незаконної окупації Криму. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Мешканця Херсонщини, який у 2014 році брав активну участь у діяльності так званої самооборони Криму та причетний до незаконної окупації півострова Російською Федерацією, затримали співробітники Головного Управління СБ України в АР Крим.
Від окупантів херсонець отримав медаль “за возвращение Крыма” та нагородне посвідчення міністерства оборони РФ.
Співробітники СБУ затримали українця на КПВВ “Чонгар”, коли той повертався з окупованого півострова додому.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії.
Як повідомляв УНН, селищного голову судитимуть за організацію псевдореферендуму на Донеччині.